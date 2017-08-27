前進極地之都 一窺上帝的煙火秀

俄羅斯摩爾曼斯克的極美煙火秀。(圖/shutterstock提供)

不滿足於城市一隅的絢爛煙火？那麼，不妨動身往北，一窺上帝以天空作舞台的絕美煙火秀。傳說中看見極光就能幸福一輩子，身處俄羅斯有「極地之都」之稱的摩爾曼斯克（Murmansk），一個仰望，似乎就能輕易抓住幸福。

傳說獵捕極光，就可抓住一輩子的幸福。(圖/shutterstock提供)

不同於其他極圈的冰封世界，摩爾曼斯克受惠於北大西洋暖流，港口終年不凍，氣候比同緯度城市還要暖和，且此處深入極圈、極夜期長，遇見極光的機率相當高，據說若天氣良好，待上個3、4天，看見機率可高達90%。

捷里別爾卡的殘敗之景，別有意境。(圖/shutterstock提供)

從摩爾曼斯克出發，穿越一片銀白大地，就可抵達捷里別爾卡（Teriberka）。捷里別爾卡原是巴倫支海重要的漁業中心及戰略要地，隨著造船業落沒，小鎮逐漸衰敗，淪為北冰洋失事、廢棄船隻的墳場。

不過，縱使捷里別爾卡沒有精心建設的人為造景或色彩鮮麗景致，但獨特的衰敗之美，反而吸引不少遊客造訪，尋找城市喧鬧中難以捕捉的滄桑、寂寥之感。

(中時電子報)