世大運》亞洲之光！鄭兆村登國際田總官網頭條

中華隊鄭兆村破亞洲紀錄拿到金牌，興奮地向觀眾致意。（資料照, 季志翔攝）

鄭兆村登上IAAF(國際田總)官網頭條。(摘自IAAF官網)

繼前日楊俊瀚百米摘金後，「亞洲第一標槍手」鄭兆村也登上國際田總官網的頭條新聞，讓世界看見中華隊運動員的實力！26日晚間鄭兆村以91.36公尺的最後一擲超越中國大陸趙慶剛於2014仁川亞運創下的89.15公尺，一舉將亞洲標槍的紀錄突破91公尺，不僅是台灣之光，亦是亞洲之光

田總官網也指出，鄭兆村的神來一擲也讓德國好手霍夫曼的91.07公尺黯然失色(儘管霍夫曼本人還是很高興)，這是史上第2次有人擲出91公尺卻沒有摘金的驚人時刻。上回要追溯到16年前的2001世錦賽，芬蘭的Aki Parviainen擲出91.31公尺，卻敗給傳奇標槍手澤萊茲尼的92.80公尺。

值得一提的是現場台灣觀眾的熱血聲援，讓鄭兆村的歷史一擲比棒球場的再見滿貫轟更加瘋狂。連平常只追蹤澳洲運動員的推特《Athletics Australia》的也忍不住讚嘆，「我知道這位不是澳洲運動員，但你何曾看過標槍的觀眾有這種熱烈反應，這是中華台北的鄭兆村用最後一擲摘下金牌的鏡頭。」

(中時電子報)