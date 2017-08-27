執意對泰單方免簽挨批喪權辱國 張景森怪中國

張景森表示泰國不給台灣免簽主因是中國。（本報系資料照片）

觀光業發達的泰國，向來是台灣人喜愛海外旅遊地點之一，民眾引頸期盼能免簽。但有官員透露，當初行政院政務委員張景森「亮出談判底牌」執意下令單方面開放對泰免簽，導致我方沒有籌碼可交涉。事後，張景森表示，泰國是因中國因素才不給台灣免簽。

由於蔡政府上任後，兩岸關係急凍，陸客大減，政府推動新南向政策，並在去年8月試辦泰國免簽證，但一年過去卻不見泰國政府對台採取免簽互惠措施。根據《蘋果》報導，有政府官員表示，泰方沒有開放對台免簽最大原因，是泰國駐台機構經費幾乎仰賴簽證費。

而蔡英文執政後，負責新南向政策的張景森不顧其他部會建議，執意下令單方面開放對泰免簽，「等於露出我方底牌，讓前線談判人員很難做」。網友痛批「台灣政府到底在幹什麼？為什麼老做些喪權辱國的事？」

但張景森表示泰國不給台灣免簽主因是中國，因為泰對中國不信任，若給台灣免簽，在壓力之下就要給中國免簽。網友怒批「無能又只會牽拖，給我國免簽，但沒給中國免簽的國家有多少？怎他們都沒壓力，現在民進黨執政出了問題就兩招，一、推給馬政府，二、推給中國。」

(中時電子報)