8成辦公室戀情偷偷來 因為怕被八卦

明天七夕情人節，人力銀行針對上班族進行調查，近8成上班族不願公開辦公室戀情，因為容易成為同事八卦對象或被認為公私不分。

據yes123求職網針對20到40歲的求職會員進行調查，有40.6%的上班族透露目前「未婚，而且沒有男女朋友」，48.7%的人在七夕當天打算「在家看電視」，不想上街被閃。

調查指出，這些單身上班族自認沒有另一半的原因，前五名依序為「交友範圍太小」（70.2%）、「覺得自己的外表不夠好」（44.6%）、「宅男宅女性格，不愛交際應酬」（39%）、「工作時間太長、工作太忙」（30.1%）及「覺得自己的收入不夠好」（26.2% ）。

調查中，有46.6%的上班族表示曾談過辦公室戀情，其中約8成屬於「同事戀情」，30.8%為「上司下屬戀情」，此外還有15.5%填答者坦言是至少一方已婚的「外遇戀情」。

整體而言，有70.2%的上班族贊成辦公室戀情，認為愛苗滋長的主因為「朝夕相處，日久生情」（60.8%）、「了解並體貼對方的工作狀況」（54.7%）、「聊天話題相近」（52.4%）及「欣賞對方的工作能力」（38.8%），另外也有28.9%的人認為辦公室戀情是源於「工作太忙碌，無法認識辦公室以外的對象」。

yes123的調查中顯示，上班族認為辦公室戀情的優點包括「增加相處時間與機會」（62.5%）、「工作上互相幫忙」（58.7%）、「一起上下班，通勤方便」（57.6%）；缺點則有「成為同事八卦的對象」（70.7%）、「常被認為公私不分」（66.6%）及「天天見面，容易沒有新鮮感」（48.3%）。

雖然有逾7成上班族表示贊成辦公室戀情，願意主動公開的人卻不多，只有20.4%的人表示會主動公開，近8成的人選擇低調。

上班族不願公開辦公室戀情的原因，有32.5%是公司立場偏向不鼓勵，明文規定禁止辦公室戀情的公司則占7.7%；此外，認為辦公室戀情對員工工作表現有負面影響的公司則占41.6%。

yes123求職網在8月10日至24日進行「上班族七夕計畫與辦公室戀情調查」，調查20歲以上、未滿40歲的已畢業或退伍求職會員，有效問卷共1316份，信心水準95%，誤差值為正負2.7%；企業部分有效問卷共938份，信心水準95%，誤差值為正負3.2%。

(中時電子報)