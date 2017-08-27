催生台中巨蛋園區 中市府啟動招商作業

催生台中巨蛋園區，台中市政府啟動招商作業！（陳世宗翻攝）

台中市繼洲際棒球場旁「迷你蛋」正式營運，市民期待已久的台中巨蛋園區招商作業也接續啟動。建設局指出，針對招商案內容及預定進度進行簡報，吸引保險、建設、投資開發、百貨、影城、餐飲、音樂、展覽及運動場館經營業者等40家廠商出席，期盼國內業者踴躍參與，共同打造台中成為運動城市。

建設局指出，巨蛋園區預定地位於北屯區崇德路與松竹路口附近，屬於北屯第11期重劃區，土地面積達6.7公頃。主要設施空間包含一座可容納至少1萬2千席以上的多功能室內體育館，未來在場館內可以舉辦籃球、排球、羽球、網球與五人制足球賽等運動賽事。

巨蛋園區還包括藝文娛樂表演、展覽、集會等多元精彩活動；並依都市計畫規定，融入購物、餐飲、娛樂、旅館、停車等多元機能，形塑運動娛樂園區。為引進民間活力與創意，招商方式將採BOT方式投資興建，並於政策公告後，由民間投資人提出規劃構想書。

建設局長黃玉霖說，市府近年來陸續興建台中市網球中心、運動休閒公園與9大國民運動中心等運動設施，規劃打造台中成為「運動休閒城市」；2018台中花博與2019東亞青奧將陸續登場，可提升台中市在國際上的能見度，讓台中成為盛會城市。

建設局強調，根據內政部統計，台中在今年7月底，總人口數已達277萬8182人，成為全台第二大城市，受惠於人口紅利持續成長，台中的經濟發展與競爭力可期，歡迎投資台中，共同打造「台中巨蛋」。

(中時)