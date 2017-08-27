世大運半程馬拉松賽事 傳出多位選手中暑昏倒。

世大運半程馬拉松賽事，傳出選手中暑昏倒！根據資料顯示，台北今(27日)天體感溫度恐達38度，世大運半馬賽事，也傳出多位選手抵達終點後不支倒地，醫護人員緊急降溫，但因為人數過多，現場一片混亂，目前傳出已有選手送醫，而台灣7名選手都已完賽。

據中央氣象局消息，台北地區今日氣候為多雲到晴，實際溫度為28度至36度，這種天氣處於舒適至易中暑之間，請注意補充水分及防曬。

(中時電子報)