全國手球賽食物中毒擴大 至少46人送醫

全國手球錦標賽又有選手不適送醫！成淵高中昨晚有2人，今上午再增加3人，截至目前為止，成淵、麗山2校4隊已有46名選手上吐下瀉，全數都是男學生， 其中3隊考量孩子健康及人數不足，昨(26日)決定忍痛退賽，僅成淵高中隊續打4強賽，上午10時將與南山高中爭奪銅牌。

成淵教練黎俊裕表示，本次高中隊共派出20名男選手，從賽事第二天起陸續有學生掛病號，昨日賽程只剩11人能上場，但昨晚至今日上午又有5人不適。

(中時)