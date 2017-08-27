因孟耿如惹怒黃子佼？宥勝也曾因床戲過火鬧情變

宥勝過去合作女星都成緋聞對象。(圖／本報系資料照)

黃子佼待人和善，在演藝圈人緣甚好，卻傳出不願和宥勝同台，還私下表示寧願「不賺這個錢」，雖然事後宥勝道歉，盼「私事私了」，但黃子佼僅透露只有5個人知道，將來會把這秘密帶進棺材，外傳是宥勝在拍《22K夢想高飛》時，和孟耿如過於親密惹惱他，不過黃子佼否認，並表示說了是私事，就不是檯面上看到的，其實，宥勝是圈內有名發電機，合作女星都成緋聞對象。

宥勝和陳怡蓉拍攝《第二回合我愛你》時，飾演一對小夫妻，在戲中有不少火辣床戲，鏡頭逼真到讓宥勝在澳洲女友很不開心，質疑他們假戲真做，宥勝因忙於工作，沒有多餘的力氣去解釋、安撫女友，兩人最後以分手收場。

隋棠和姚元浩鬧情變，傳出因王心凌介入而分手，不過又有一說是宥勝才是「隋姚戀」分手的導火線，據悉兩人拍攝《犀利人妻》時常打情罵俏、互動曖昧，不過雙方事後都駁斥這不實報導。

簡嫚書拍《大稻埕》時傳出和宥勝私下過從甚密，劇中兩人有7場吻戲，每次都拍到欲罷不能，當時她和前男友高英軒在拍攝期間分手，就有一說兩人情變導火線是宥勝，不過他否認假戲真做。

(專題報導)