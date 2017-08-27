MLB》老將艾斯柏瑞4打點領軍 洋基撂倒水手
洋基在賈吉(Aaron Judge)等新人竄出後，外野如今呈現搶破頭的狀態，老將艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)上場空間因而被壓縮，不過他今(27日)對戰水手一役展現價值，轟出超前3分炮，貢獻關鍵的4分打點，加上先發葛雷(Sonny Gray)繳7局失1分好投，洋基終場6比3中止2連敗。
此役洋基2下就發動攻勢，1出局二三壘有人，艾斯柏瑞就從水手先發蓋耶多(Yovani Gallardo)手中，敲適時安打替球隊打進第1分；但水手很快在3上，靠魯伊茲(Carlos Ruiz)陽春炮討回來。兩隊戰平之際，艾斯柏瑞再挺身而出，4下用一記右外野3分炮，助球隊要回領先。
有4分助拳，葛雷投得更加有信心，一路投到7局沒再讓水手越雷池一步，帶著勝投資格退場。葛雷直言，艾斯柏瑞的全壘打，是比賽一個重要轉折點，「在那之後，我們打得更得心應手。」隨後洋基7下再添2分，水手雖也於8上回敬2分，但攻勢就此中斷，讓洋基跨出連敗低潮，喜迎勝利。
洋基拿下勝利，兩度貢獻關鍵安的艾斯柏瑞功不可沒。在新人輩出之際，他一度淪為「最貴板凳」，但他把握機會，用球棒證明自己的能耐，「我每天都和要先發一樣做足準備，盡我所能去做，包括看影片回顧和打擊練習，所以無論何時我的號碼被叫到，我都是做好準備的。」
洋基贏球後，在美聯外卡與第2雙城的勝場差，擴大到3.5場，水手則以0.5場勝差緊追在雙城之後。另紅襪今天以0比7遭金鶯完封，苦吞3連敗，給了洋基迎頭趕上的機會，如今兩隊在美聯東區的勝場差拉近到3.5場。
(中時電子報)
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