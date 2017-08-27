世大運》最多觀眾半馬 中華女團哽咽落淚

曹純玉提到沿途加油的觀眾感動落淚。(林宋以情攝)

世大運女、男子半馬決賽，27日清晨7時、7時15分臺北市政府前廣場依序鳴槍起跑。我國世大運女子半馬好手曹純玉、游雅君、陳宇璿，即便頂著抵達終點時近32度高溫，提到沿途不斷的加油聲，忍不住激動紅眼眶，最先哽咽的曹純玉說，「謝謝大家這麼早起為我們加油，希望能有好的成績回報大家。」

世大運半馬中華女將陳宇璿、張芷瑄、游雅君、曹純玉。(左至右)(林宋以情攝)

天氣炎熱多位選手抵達終點後體力不支。(林宋以情攝)

由於天氣悶熱，抵達終點後超過半數選手都體力不支，被場邊工作人員攙扶下場，數人則是坐上輪椅離開，男女共計11名選手未完賽。不過地主女將曹純玉，仍以1小時19分05秒總排第10、國內女子首人衝線。

跑過最熱的半馬，但同時也是地主女將體驗過最「熱情」的賽道，曹純玉賽後感性道，「沿途一路加油聲不間斷，聽到大家喊著我的名字，就告訴自己不能放。」講到一半又哽咽，「真的很感動，如果能有好成績，真的是靠大家而來的。」

中華男子半馬選手陳秉豐、周廷印、鄧新銓。(林宋以情攝)

世大運男女個人前3名都由日本好手包辦，半馬團體賽每隊可派出3至5位選手參賽，擇完賽成績最優3名成績加總，決定團賽名次，我國男、女團都有機會奪牌，大會團體成績至上午10時則尚未公布。我國女子第2為1小時21分57秒的游雅君、總排第12，陳宇璿1小時24分50秒總排第18完賽，張芷瑄則是1小時31分27秒。

(中時電子報)