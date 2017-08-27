《滾滾紅塵》青澀照出土，林青霞青春燦笑甜出汁。（圖／取材自新長春國貿、林青霞微博）

玉女掌門人林青霞是影壇一代巨星，演出多部電影作品，以《純純的愛》、《雲飄飄》打開知名度，1990年推出的《滾滾紅塵》更成為她的代表作，並以女作家「沈紹華」贏得第27屆金馬獎最佳女主角獎，就有網友翻出林青霞27年前拍攝該片的青澀舊照，女神美貌更是甜出汁！

林青霞保養有術、舉止依舊魅力十足。（圖／本報系資料照片）

林青霞是演藝圈中的凍齡女神，近期就有網友翻出林青霞代表作《滾滾紅塵》的劇照，只見林青霞青春美麗、優雅動人，頂著一頭俏麗短髮的她，笑得燦笑，清新脫俗相當迷人，儘管過了27年，林青霞退出影壇，不過她保養有術、舉止依舊魅力十足，稱林青霞是永遠的女神當之無愧。

(中時電子報)