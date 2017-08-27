民進黨敢派人參選北市長 2018只有兩種結果
2018縣市長選舉將至，民進黨未表示是否與現任台北市長柯文哲攜手，但有黨內人士表示，合作機會不小，但不會包容柯P獲黨支持、又賣力為他黨輔選。前總統府副秘書長羅智強直接點名「姚文智連登板的機會都沒有。」民進黨不會派人，因為民進黨不敢派人。稱民進黨敢派人參選，2018只有兩種結果。
羅智強表示民進黨已開始找2018不派人參選的下台階。但卑微到開出的條件是不要為時代力量等小綠黨站台，也算是十足悲涼了。「我的預言又對了，我早早説過，民進黨不會派人，姚文智連登板的機會都沒有。」而民進黨不會派人是因為民進黨不敢派人。若民進黨敢派人參選，2018只有兩種結果！
一、民進黨一定不會當選，卻害柯文哲落選。腦羞成怒的柯文哲，還有什麼好客氣的，就會仿陳水扁台北敗選總統的模式，直取2020總統，而柯文哲的民調可是遠高過蔡英文。到時柯文哲選不選得上總統倒是其次，蔡英文保證落選才是關鍵。
二、民進黨一定不會當選，但柯文哲還是當選。在藍綠夾擊、綠營分票下還能贏得台北市長的柯文哲，那不就是選舉大神？更加不會客氣，挾勝選旋風，帶職參選2020年總統，到那時的柯文哲幾乎可說是「天下無敵」，蔡英文絕對不是對手。
羅智強直言柯文哲也是吃定民進黨，所以才敢在兩岸立場上大轉彎，高喊「我是台灣人，我是中國人」、「兩岸一家親」，才敢不斷在內政上砲轟民進黨，因為，柯文哲心中的算盤極明。「是你民進黨要怕我，可不是我柯文哲要怕你。」
(中時電子報)
文章來源：羅智強 臉書
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