控制近9萬水壩與青藏高原 大水成陸終極殺器

中國近年積極發展各式軍武﹐5年下水70多艘軍艦﹐猶如下餃子﹐新戰機也接二連三亮相﹐坦克與軍用無人機更是推陳出新﹐廣受矚目。不過﹐在五花八門的軍武硬體外﹐鮮少引人關注的﹐就是一種殺傷力超強的武器。

《國家利益》（The National Interest）網26日的分析指出，中國有超過8.7萬座水壩﹐並控制青藏高原﹐而這高原是10條主要河流的發源地。在這些大河的流域﹐有20億人賴以為生。一旦北京動用這些武器﹐將可不發一槍一彈﹐便威脅世界1/4人口。

萬一真有必要﹐中國可以洩放大壩的滾滾洪流﹐讓下游國家生靈塗炭﹐並使整個生態系統徹底改觀。

中國深知水的毀滅力﹐抗日戰爭時期﹐國民政府利用黃河伏汛期間﹐戰略性毀堤，設法阻止日軍沿黃河西進﹐導致近9萬人喪生﹐近400萬人流離失所。

如今中國雖極不可能刻意動用這毀滅性殺器﹐來對付鄰國﹐但毋庸置疑的﹐身為上游國家﹐它對控制這生活不可或缺的資源﹐確實具有龐大的影響力。

(中時電子報)