壞消息 北韓新照片顯示正研發極輕固體燃料核彈

金正恩看的物體疑似是強化碳碳複合材質。(圖取自網路)

北韓官媒公布金正恩視察一間火箭工廠的照片。(圖片取自網路)

北韓官媒最近公布的照片顯示，最高領導人金正恩造訪一間製造火箭引擎的工廠，航太兼火箭工程專家看到後表示這是壞消息，北韓似乎已取得製造更輕、使用固體燃料的核子飛彈的能力。

照片中雖然金正恩看起來只是在摸一塊灰色的不明物體，但航太和火箭專家赫伯特(George Herbert)說北韓飛彈發展有了大進展。這塊物體事實上是超耐熱和壓力的強化碳碳複合材料(reinforced carbon carbon)，專門用在彈頭上，因為當飛彈射到太空中後，彈頭和載具返回大氣層時速度超越音速數倍，因此北韓需要這種複合材料。北韓公布這些照片可能是要反駁之前關於其反大氣層載具失敗的報導，赫伯特說雖然北韓政府用詞過於樂觀，但照片中的圖表確實看起來是在顯示，重返大氣的壓力和高溫。

赫伯特也認為，北韓準備用極輕合成纖維如克維拉(Kevlar)和碳纖維材質來取代笨重的鋁，來製作飛彈外殼，赫伯特認為這將能夠大幅減輕飛彈總重、增加彈頭酬載，並使得射程大增30%到40%。

除此之外，赫伯特也認為北韓快發展出固體燃料飛彈了，過去用液態燃料不但需大量人力、許多卡車和約半小時的時間才可將一枚飛彈準備完成，使得美軍有充分機會發現和干預，但固態燃料飛彈可裝載在卡車上、只要幾分鐘就可發射，若北韓從偏遠地區發射固態燃料飛彈，美軍將無力阻止。

赫伯特表示綜合上述科技發展，北韓飛彈的效率可能很快就會接近美國或俄羅斯的飛彈。他還發現照片中使用克維拉外殼、固態燃料的飛彈就是北極星-3(Pukgukgdong-3)。這種飛彈是北韓第三代可從潛艦發射的飛彈。

若北韓可在其60幾艘潛艦中幾艘上裝置這種新飛彈，就算美國在潛艦和搜尋潛艦上有高度優勢，也會成為美軍的難題。而且從潛艦發射因可靠近目標，飛彈就不需要跨洲的飛行能力。他認為新外殼材質可讓北韓的巨型洲際飛彈火星-13(Hwasong-13)更輕和效率更高，但改進幅度並不大，這種飛彈能攜帶大型酬載彈頭、攻擊紐約市。

(中時電子報)