突破375公里!中市第三年路平提前達標
台中市政府建設局加速推動4年500公里路平專案，截至目前全市總公里數已達398.2公里，突破第三年目標值375公里，邁向400公里；其中，市區路平達129.9公里、屯區達114.93公里、山城也有90.16公里。目前正持續進行霧峰區峰谷路、光明西路及北岸路，以及大雅區和平路的路面刨鋪工程，若期程順利，預計9月上旬都能完工。
建設局長黃玉霖說，今年霧峰地區已陸續完成中正路、四德路、民生路、吉峰路與峰堤路等主要幹道路平，中小型路平也持續進行中；今日施作霧峰區峰谷路，約0.48公里路面刨鋪工程；9月1日預計進行霧峰區光明西路及北岸路的路面刨鋪工程，總長約0.75公里，預計9月中旬都能完工，讓霧峰區道路煥然一新。
大雅區也陸續完成永和路、中清東路、中山路、和平新路、東大路等22條路段，總長約15公里；28日將進行貫通神岡、大雅交通樞紐的大雅區和平路AC刨鋪工程，若期程順利，可望於9月上旬完工，提供大雅、神岡通勤族平整完善的交通動線。
黃玉霖表示，市府推動路平專案就是希望一次解決道路問題，以民眾上下班通勤、學生通學道路為優先施作對象，同時針對6米以下道路進行路平，已改善93.83公里。目前路平總公里數更已突破375公里，達到398.2公里，提前達到第三年路平目標，市府會持續堅持路平高品質施工，持續向4年500公里目標邁進，帶給市民更優質舒適的用路環境。
(中時)
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