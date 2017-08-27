NBA》太貪心！諾爾續約小牛少賺4.1億
儘管「爆料天王」沃納洛斯基今年自由市場剛開放時，就爆料小牛開給諾爾4年7000萬美元，卻遭貪婪的諾爾與他的經紀團隊拒絕，如今換來代價是，諾爾僅跟小牛續約1年410萬美元，整整少賺了1340萬美元(約台幣4.1億)！
2013年第6順位進入NBA的諾爾，上季季中遭七六人交易到小牛，替小牛打了22場例行賽，場均8.5分、6.8籃板與1.1火鍋，整體表現還算攻守俱佳，也獲小牛總教練卡萊爾與老闆庫班的肯定，才會積極跟他談判續約。
沒想到諾爾突然換掉經紀人，改找旗下擁有「小皇帝」詹姆斯、沃爾、布雷索、崔斯坦湯普生、J.R.史密斯等球星的瑞奇保羅，結果馬上宣告拒絕小牛平均年薪1750萬美元條件，打算用拖延戰術逼迫小牛提出更高年薪留下諾爾。
小牛高層偏偏不吃這套，眼見今年無法確保簽下頂薪，諾爾與瑞奇保羅乾脆只簽1年410萬美元合約，等到明年夏天自由市場開放，諾爾可以變成非受限自由球員，到時候薪資談判空間更大，也可以更加貪心一點。
不過前提是，諾爾下季必須在小牛打出水準以上成績，假如他一不小心受傷報銷，或是整體表現下滑，反而可能造成諾爾明年夏天「沒人要」窘境，到時後悔就來不及了，貪心總沒好下場，或許以後仍可用在諾爾身上！
(中時電子報)
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