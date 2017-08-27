籌辦2019東亞青運 台中新聞局長卓冠廷局參訪世大運國際轉播中心
籌備2019東亞青年運動會，台中市政府新聞局長卓冠廷26日特別前往台北，參訪世界大學運動會的國際轉播中心與主新聞中心，深入瞭解兩中心的運作模式、安全維護、交通車接駁、記者證件申請等服務。卓冠廷表示，特別感謝北市觀傳局百忙中接待，盼藉由這次參訪，讓台中能承接台北經驗，在東亞青運中提供各國媒體完善的服務。
卓冠廷首先參訪坐落於華視大樓的國際轉播中心，由華視副總經理林秀霞、世大運媒體公關處顧問陳如雲等人親自接待，帶著卓局長等一行人，陸續經過安檢程序，陸續走訪剪輯室、錄音室，以及有轉播中心大腦之稱的「CDT」。CDT負責收集各運動場館的訊號接收、分配與傳送，同時約有十餘位工作人員，24小時輪班，緊盯近百面螢幕，以順利將最新的賽事資訊傳送給各國媒體。
卓冠廷也到坐落於松山文創的主新聞中心，台北市政府觀光傳播局長簡余晏，也特別在主新聞中心入口迎接，並與卓局長一同通過安檢。卓局長在聽取完簡報瞭解主新聞中心概況後，陸續走訪媒體工作區、新聞發布室、營運辦公室等空間，並細心的詢問媒體接待的各項細節。
卓冠廷說，台中市政府緊鑼密鼓籌辦2019年舉辦東亞青年運動會，這是台灣首度舉辦奧運體系的賽事，屆時將會有中國大陸、日本、韓國、朝鮮、蒙古、香港、澳門、台灣、關島等九個奧運會員國參賽，預計前預估東亞青奧期間，可吸引選手、媒體與觀眾，共計1萬2千多名到訪。
他也說，各種國際賽事都仰賴媒體，將運動員最好的表現傳送給觀眾，因此不管國際轉播中心、新聞中心，都是賽事的核心服務，而這次台北成功舉辦世大運，因此特來參訪，特別感謝北市觀傳局、世大運的接待，希望藉由彼此之間的交流，讓台中能承接台北經驗，提供各國媒體完善的服務，使台灣再度透過東亞青運繼續發光發熱。
(中時)
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