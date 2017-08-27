LPGA》徐薇淩加拿大賽台將第1 雅妮吞雙柏忌

徐薇淩靠著第3輪68桿升至並列第27。(圖：擷取自徐薇淩臉書)

晉級加拿大女子公開賽5位台灣女將，今(27日)第3輪只有徐薇淩揮出6字頭成績68桿(-3)，讓她以總桿210桿(-3)升至並列第27，暫居台灣第1。前球后曾雅妮因第16洞吞下雙柏忌，錯失揮出紅字成績機會，這輪交出71桿(+0)，以總桿212桿(-1)下滑至並列45。

曾雅妮吞下一記雙柏忌錯失揮紅字成績機會，但仍交出平標準桿71桿，並列第45。(美聯社資料照)

台灣另3位女將龔怡萍連續兩天揮出70桿，以211桿(-2)暫居並列第37，新人錢珮芸213桿(+0)並列第52，前一天交出68桿的李旻，今失常打出77桿，以218桿(+5)退至並列第67。

前3輪打完丹麥拉森與美國馬丁，同以203桿(-10)並列領先，韓將田仁智204桿(-9)暫居第3，美國老將柯兒與韓國李美林，同以205桿(-8)並列第4。

(中時電子報)