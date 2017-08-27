世大運》桌球混雙 中華隊順利晉級4強賽
世大運桌球混和雙打8強賽今（27日）上午在新莊體育館登場，中華隊廖振珽、陳思羽出戰法國選手Stephanie Loeuillette、Joe Seyfried，中華隊最後以4比1取得勝利，成功晉級4強賽。
中華隊第一點以11比5拿下暫時領先，但第二點被對下拿下，中華隊再度以11比7、11比9，取得3比1領先，雙方第五局激烈纏鬥，最後12比10拿下最後一分，總分4比1，順利晉級四強。
廖振珽賽後表示，前面打得還可以，到後面戰術有點被對方適應，與教練溝通後改變策略，但還是因為太緊張有一些無謂的失誤，賽前準備都有在計畫範圍內。
他提到，前面幾場稍微緊張，與陳思羽都有把東西都打出來，發揮得還不錯，希望下一場可以繼續努力，賽前準備、戰術都有打出來，失分也在範圍內。
(中時)
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