黨產會 吳敦義：應更名為黨產不當處理委員會

國民黨主席２７日上午應邀到中興大學參加。

不當黨產處理委員會調查國民黨轉帳撥用土地案，指出國民黨獲利8.6億元，屬於不當取得財產，黨產會將該案移交法務部行政執行署執行，8月28日即將強制執行。對此國民黨黨主席吳敦義嚴正表示，他不怕被禁管，要查封縣市黨部也是很過份的行為，不當黨產處理委員會應更名為黨產不當處理委員會。

吳敦義26日應邀出席「世界新興宗教台灣唯心聖教易經大學聯合結業典禮」，面對媒體追問不當黨產處理委員會要追繳國民黨8.6億不黨產，否則將查封國民黨的不動產，吳敦義嚴正表示，這又是另一項霸道行為。

他說，所謂不黨黨產處理委員會現在應更名為黨產不當處理委員會，它幾乎凌越了憲法不溯既往、無罪推定的基本準則，甚至把行政、司法各種權都掌握在手裏。

吳敦義也解釋國民黨要以所持民國36年的黃金公債抵銷8.6億元行政處分；他說，黨產會認定國民黨不當獲利8.6指稱1947年有些移轉不合理，同樣的年代也是1947年因戰亂要遷移到台灣來，中國國民黨響應政府號召，用很多的黃金交給中央銀行發行為黃金債券，黃金債券就給國民黨持有，依照現值有385億之多，但現在行管會主委邱大展要把這個黃金債券拿去兌現金，結果卻說要等大陸光復以後才能夠來換的。

吳敦義說，這就是它用1947年說國民黨有拿到一些不當轉移的財產，同樣是1947年國民黨把黃金拿出換黃金債券，同一個時段、同樣在戰亂的年代裏、居然採取兩種完全不同的選擇，所以國民黨行管會會依法向法院告訴。

(中時)