牽手辣妻22年 洪金寶放閃：太太離開渾身不自在
香港影壇大哥大洪金寶近來擔任電影《殺破狼．貪狼》動作指導，親自教導男主角古天樂，寶刀未老的他在片場展現好身手，而洪金寶私下在感情面則可以鐵漢柔情來形容，他與前香港小姐冠軍高麗虹結婚22年，曾霸氣喊話「老婆就要拿來疼」的洪金寶，近日談到嬌妻，更是大方曬恩愛，直喊老婆回澳洲「我就渾身不自在」。
洪金寶與曾為香港演員、華裔、澳洲歐裔混血兒高麗虹1995年步入禮堂，夫妻幸福牽手22年，洪金寶接受港媒專訪時，談到夫妻相處之道，他也大方表示：「是忍讓」，彼此互相忍耐，洪金寶也提到，兩人也會吵架，他大器說事後會和老婆道歉，有時則是高麗虹跟他道歉，洪金寶認為，重要的是兩人容忍對方的壞習慣和缺點。
寵妻無極限的洪金寶，提到高麗虹更是藏不住幸福，洪金寶也分享，尤其老婆不在身邊時，他很多東西都不吃，但老婆一回來我就什麼都吃，就連高麗虹日前回澳洲十天，洪金寶更是直呼「不在身邊我就渾身不自在」，甜蜜爆表。
(中時電子報)
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