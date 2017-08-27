世大運》中華女子半馬團賽奪銅 我首面世界長跑獎牌

中華女子半馬團體賽陳宇璿(左一)、游雅君(右二)、曹純玉(右一)奪銅，左二為張芷瑄。(左至右)

我國首度組隊報名世大運半程馬團體賽就傳佳績，27日女、男子半馬決賽，我國女子半馬好手曹純玉、游雅君、陳宇璿，以總成績4小時05分52秒奪銅，拿下我國世界性綜合賽會首面長跑獎牌。

世大運自2011年後新增半馬團體賽，每隊可派出3至5位選手參賽，擇完賽成績最優3名成績加總，決定團賽名次，過去三屆我國並未派隊參賽，今年台北主場派出4名女將曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄參賽，男子也推出3人周庭印、鄧新詮、陳秉豐參賽，女團率先傳回捷報。

曹純玉以1小時19分05秒率先完賽，游雅君繳出1小時21分57秒成績，陳宇璿1小時24分50秒總排第18完賽，總成績4小時05分52秒，僅次於金牌日本3小時43分35秒以及銀牌土耳其的3小時55分13秒，在沿途地主的歡呼聲中，拿下這歷史性的長跑獎牌。

(中時電子報)