PGA》潘政琮季後賽前3輪步步高陞 決賽日爭前10

今年英國公開賽冠軍史畢斯領先3桿獨走。(美聯社資料照)

生涯首度參加美巡(PGA)季後賽的旅美球名將潘政琮，在北美信託高球賽前3天排名，步步高陞，今（27日）在第3輪連續兩天揮出69桿（-1），以總桿208桿（-2）上升至並列第22。

潘政琮躍居並列第22，決賽日搶攻前10。(圖：TPGA提供資料照)

潘政琮前3輪只落後多位並列前10選手2桿，明最後1輪決賽全力搶攻前10。

本季贏得包括英國公開賽在內3場冠軍的世界第3美國新星史畢斯，第3輪飆出當天最佳成績64桿，讓他以領先3桿的198桿（-12）躍居獨走，「球王」美國重炮強森，201桿（-9）居次，2人決賽日同組爭奪季後賽首戰冠軍。

英格蘭凱西、美國瑞德與庫查桿、以及本季贏得1冠的西班牙新人拉姆，同以落後5桿的203桿（-7）並列第3，4人仍有機會爭奪逆轉勝。

(中時電子報)