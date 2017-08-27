PGA》潘政琮季後賽前3輪步步高陞 決賽日爭前10
生涯首度參加美巡(PGA)季後賽的旅美球名將潘政琮，在北美信託高球賽前3天排名，步步高陞，今（27日）在第3輪連續兩天揮出69桿（-1），以總桿208桿（-2）上升至並列第22。
潘政琮前3輪只落後多位並列前10選手2桿，明最後1輪決賽全力搶攻前10。
本季贏得包括英國公開賽在內3場冠軍的世界第3美國新星史畢斯，第3輪飆出當天最佳成績64桿，讓他以領先3桿的198桿（-12）躍居獨走，「球王」美國重炮強森，201桿（-9）居次，2人決賽日同組爭奪季後賽首戰冠軍。
英格蘭凱西、美國瑞德與庫查桿、以及本季贏得1冠的西班牙新人拉姆，同以落後5桿的203桿（-7）並列第3，4人仍有機會爭奪逆轉勝。
(中時電子報)
關鍵字：美國
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