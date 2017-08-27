國民黨中央委員選舉有酬庸名單？吳敦義：絕對沒有
中國國民黨黨主席吳敦義26日應邀出席「世界新興宗教台灣唯心聖教易經大學聯合結業典禮」面對媒體追問外傳黨代表有酬庸名單，吳敦義回應，絕對沒有；他說，中國國民黨選中央委員過去幾十年，因為每個黨代表可以選中央委員的一半，當選210人時，就可以投105票，數十年來都是這樣的過程，就會有一些組合、聯盟出現，只要不涉入金錢，或是合作社 、企業拿股權來互相支援，都是正常的狀況。
吳敦義說，自己在820也跟所有黨代表報告要維持廉潔的選風，中國國民黨要革新、能夠團結，才能夠重新贏回民眾的信心，團結不分裂不分散，才有機會能夠重返執政，這些都不涉及金錢的往來，純粹只是一種票的互相支援。
他一再強調，沒辦法干預候選人這麼多，黨代表有2000多個，誰能夠去掌握名單，這跟黨主席完全沒關聯，對他來講每一個候選人不論是黨中央提名、或是連署產生的候選人，都是公平對待，「有誰沒有列入圈票的單子和我完全沒有關係。」
(中時)
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