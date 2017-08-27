紙球、紙手套、竹棍上陣 早年「克難棒球」場景再現

由宜蘭縣家長會長協會策劃的童玩野球賽，在礁溪玉田國小歡樂登場。（胡健森攝）

由宜蘭縣家長會長協會策劃的童玩野球賽，在礁溪玉田國小歡樂登場。（胡健森攝）

「光陰的故事-童玩野球賽」用的球具是紙製的手套、紙球及竹棍。（胡健森攝）

礁溪玉田國小今天上午有一場「光陰的故事-童玩野球賽」復古又趣味的棒球比賽，由宜蘭縣家長會長協會所組成的「不老隊」，對戰玉田國小小朋友組成的隊伍，最特殊的是，比賽球員使用的是紙折的手套、球棒是竹棍，連球都是用舊報紙做成的，大人藉此回憶童年時光，孩子則體驗3C產品以外的童趣世界，比賽過程饒富趣味也具有意義。

棒球被譽為我們的國球，但許多年輕一輩、以及現在的孩子大概很難想像，早年台灣社會不像現在這麼富裕，當時的孩童想玩棒球，用的是自己利用舊報紙折製的棒球手套、以粗竹棍或木棍削成的球棒，找塊空地就玩了起來，雖然簡陋克難，但卻是難以忘懷，有趣又珍貴的童年回憶。

活動發起人宜蘭縣家長會長協會榮譽理事長張桂崇說，有感於現在孩子沈迷於3C遊戲，自己不禁回想到過去純真的童年時代，大家以舊報紙、竹竿等隨手可得的材料做成各種球具，雖然當時物資缺乏，但心中卻很快樂，希望透過這樣的活動，重新找回那種感覺，也讓孩子懂得珍惜資源、廢物再利用，並且多多走出戶外、多運動多流汗。

張桂崇說，下場比賽的大人，也規定必須將手機交出統一保管，直到比賽結束才會發還，大家暫時拋開3C產品的束縛，全心享受這段珍貴，宛如回到童年的時光。

但今天有部分小朋友似乎對紙製棒球手套沒有太大的信心，也用得不習慣，寧可空手上場接球，就讀玉田國小5年級的李承佳小朋友就說，以前沒使用過這種手套，感覺不好用，但打棒球真的很好玩，也想要約其他的小朋友一起玩。

(中時)