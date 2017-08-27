世大運／武術男子長拳蔡澤民奪銅

中華隊男子長拳選手蔡澤民今天奪下1面銅牌。（陳育賢攝）

中華隊男子長拳選手蔡澤民今天奪下1面銅牌。（陳育賢攝）

中華隊男子長拳選手蔡澤民今天奪下1面銅牌。（陳育賢攝）

中華隊男子長拳選手蔡澤民今天奪下1面銅牌。（陳育賢攝）

中華隊男子長拳選手蔡澤民今天奪下1面銅牌。（陳育賢攝）

首次被列入世大運比賽項目的武術賽事第2天，中華隊男子長拳選手蔡澤民27日上午登場，在16位選手中第3位上場，最後拿下9.42分，再為中華隊拿下1面銅牌，中國隊李孟南則以9.55奪金，俄羅斯MURATOV Pavel以9.45分些微差距勝過蔡澤民拿下銀牌。

男子長拳項目今年計有韓國、伊朗、中華台北、澳門、新加坡、俄羅斯、菲律賓、中國、荷蘭、阿根廷、日本、法國、加拿大、巴西、美國、烏克蘭等16國選手參加，競爭相當激烈。

今天上午的武術長拳比賽，蔡澤民排在第3位上場，一上場就獲得全場地主拳迷加油與喝采，蔡澤民也不負望，其動作到位，平衡、彈跳、騰翻等一氣呵成，加上動作靈活快速，姿勢舒放開展確實，節奏也掌握相當好，拳法、手型、步型到位，獲評審給予9.42高分，一舉衝上暫時領先的位置。

不過，之後在第6位上場的俄羅斯選手MURATOV Pavel以9.45分些微差距擠下蔡澤民，暫居第1，第8位上場的中國選手李孟南，則更以9.55分衝上第1，直至比賽結束，排名沒變，蔡澤民順利為中華隊再添1面銅牌。

(中時)