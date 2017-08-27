賣身救弟！準女大生開價135萬籌醫藥費
大陸山東一名剛考上大學的19歲女孩，因為弟弟患急性髓系白血病，不得已上街頭「賣身救弟」。她開價人民幣30萬元（約新台幣135萬），只要有人願意資助，她願意給對方打工一輩子。
綜合大陸新聞報導，山東齊魯師範學院的準學生李曉曉，原本計畫9月開學迎來新鮮人生涯，未料11歲的弟弟李宗安所患急性髓系白血病復發，得接受繼續治療與後續骨髓移植。由於家人已欠下人民幣20萬元（約新台幣90萬）外債，家庭已被醫療費壓垮，難以為繼。情急之下，李曉曉就想到了賣身救弟！
她在街頭舉著自己寫的告示牌：「我是李曉曉，19歲，我的家是聊城冠縣梁堂鄉南邵莊，今年考上了齊魯師範學院的本科專業。但是現在我不想上了，我要賣掉自己，換錢給身患白血病的弟弟治病。有誰可以出資30萬元，讓我弟弟能夠進倉做手術，我就無償為其打工一輩子。絕不食言。」
對此，弟弟李宗安在得知姐姐要賣身救自己，直說相當心痛；而消息傳出後，已有不少人對李家捐助，但至今仍是杯水車薪，眼看開學在即，李家的苦惱是不言而喻。
(中時電子報)
關鍵字：賣身救弟
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