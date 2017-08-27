世大運》張皓緯遭頭部觸身 倒地不起立即送醫

張皓緯今在中華隊與墨西哥一戰中，第2局被頭部觸身球退場，立即送醫。(周鎮宇攝)

世大運棒球項目，中華隊今對決墨西哥，不料游擊手張皓緯在第2局打擊時，被墨國先發投手AVILEZ Carlos，投出的球直擊頭部，張皓緯立即倒地不起，馬上被抬出場，迅速送醫檢查。

中華隊今與墨西哥交手，爭奪5、6名戰的資格，2局下半換上中華隊進攻，張閔勛敲出二壘安打，隨後岳東華選到保送，換上張皓緯打擊，卻直接被墨國投手擊中頭部，立即倒地不起，隨即送往新莊運動園區旁的新泰綜合醫院進行檢查。

(中時電子報)