世大運泳池臨時搭建？ 澳洲選手：感覺不出來!

澳州選手Kyle（右起）、胡海明、brittany和Sian。（張立勳攝）

台北世大運各國都派出好手參賽，澳洲代表團這屆有186位選手參加16種競賽，創下澳洲參加世大運最多選手紀錄，其中以里約奧運女子10公尺跳台的「跳水甜心」Brittany及華裔桌球好手胡海明最受矚目，選手對來台北參賽的經驗都表示非常棒，游泳選手驚訝，游了幾次才知道泳池是籃球場臨時搭建的，完全感覺不出來。

世大運組委會今邀請澳洲代表團召開記者會，出席選手包括10公尺跳台銀牌的Brittany、拿下100/200公尺仰式金牌的Sian、十項全能金牌選手Kyle和桌球選手胡海明。

對於來台北參加世大運的感想，Brittany說，有機會來台北看看這座城市的經驗非常棒，比賽的感覺和奧運非常像，比賽結束後，有去台北101，登上大樓觀景台眺望市區景色，今晚將要去逛夜市；Sian也說，游泳比賽時根本不知道泳池是臨時搭建的，游了幾次才知道原本是籃球場，覺得在捷運上裝置游泳池場景非常的酷。

Kyle表示，非常高興來台北，2天前在完成比賽，可以好好逛台北，他來自雪梨，為了因應台北炙熱天義，有特別做一些防曬、遮陽，保持最好狀態表現贏的金牌，他建議，各場館移動交通是一個問題，能再改善就更好了。

胡海明說，他來自墨爾本，來之前知道台北天氣很熱，幸好桌球比賽在室內有空調，沒有遇到太多問題，至於可改善的部分，整體還說非常棒，但交通車時間每隔30分鐘才有，不夠彈性，但只要規畫好行程也沒太大問題。

(中時)