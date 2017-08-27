「Lock Me」放閃 孫耀威送百萬鑽飾寵妻
孫耀威上月底和交往8年的女友陳美詩完婚，28日正逢七夕情人節，他帶著老婆現身首飾店活動，還贈送她40萬港幣鑽飾(約台幣150萬），寵妻無極限，小倆口大曬恩愛閃瞎眾人。
孫耀威和愛妻齊現身，全程手牽手，他也選購最新「Lock Me」系列的鑽飾，包括鑽戒、耳環和項鏈，合計40萬港幣(約台幣150萬）送陳美詩，「Lock Me」有鎖住我的意思，他笑說「我想女人最想的無非是鎖住老公」，愛妻一旁回「是你買給我，是你鎖著我」，孫耀威霸氣說「我容許你鎖住我」，小倆口大曬恩愛閃瞎眾人。
而陳美詩日前和小鮮肉拍MV，孫耀威也特地去探班，被問是不是去監督，他笑回：「去到他倆在拍纏綿戲，男主角見我在場緊張流汗，所以只留了三分鐘，不阻礙他們Happy了！」
(中時電子報)
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