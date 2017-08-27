樂成宮月老攜手民政局迎七夕--歡迎有情人來台中成眷屬

民政局長周永鴻今日特至樂成宮參拜，並向月老求得姻緣線、姻緣瓶，為市府即將辦理的聯合婚禮取得好彩頭。（陳世宗翻攝）

民政局官員今天到樂成宮參拜月老星君，祈求月老保佑單身朋友，有緣千里來台中相會。（陳世宗翻攝）

「但願人長久、千里共嬋娟！」明天就是傳統七夕情人節！民政局長周永鴻今日特至樂成宮參拜，除瞭解樂成宮月老殿歷史外，並向月老求得姻緣線、姻緣瓶，為市府即將辦理的聯合婚禮取得好彩頭。周永鴻說，未來月老姻緣瓶與姻緣線將會送給報名台中市府聯合婚禮與聯誼活動的獎品。

周永鴻指出，這是第一次民政局的官員來參拜月老星君，祈求月老保佑單身朋友，有緣千里來台中相會，讓台中市政府的聯誼活動與聯合婚禮能夠順利，「有情人來台中成眷屬！」

周永鴻表示，樂成宮歷史悠久，主祀旱溪媽祖神威顯赫，其內奉祀的月下老人更是遠近馳名。樂成宮辦理「樂見真愛‧成就幸福」未婚聯誼活動已超過10年，每年200對的名額幾乎是秒爆；特在於七夕前一天向樂成宮取經，汲取其辦理未婚聯誼的經驗及心得。

周永鴻說，民政局105年度辦理未婚聯誼成功配對86對，今年截至8月底已辦理7場未婚聯誼活動，目前已成功配對76對，第8場次定於9/16日假新社區桃李河畔舉辦，目前已報名額滿；台中市105年度共有18407對佳偶登記結婚、今年截至目前為止已有10046對。

民政局今年第二場次的「2017真愛一起」，台中市市民暨公教人員聯合婚禮，定於8/28日即七夕當天早上，在市府台灣大道市政大樓四樓集會堂受理報名，並於10/21日假該市政大樓中央區一樓川堂舉行婚禮，希望在媽祖及月老的庇佑下，有情人終成眷屬！

參加活動的市民朋友更有機會獲得樂成宮月老加持的姻緣線、姻緣瓶，歡迎未婚的青年男女踴躍報名參加，活動詳情請洽臺中市政府民政局網頁。

(中時)