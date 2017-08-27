世大運武術男子南拳南棍許凱貴初賽暫居第1

世大運武術男子南拳南棍中華隊許凱貴初賽暫居第1。（陳育賢攝）

世大運武術男子南拳南棍中華隊許凱貴初賽暫居第1。（陳育賢攝）

世大運武術男子南拳南棍中華隊許凱貴初賽暫居第1。（陳育賢攝）

世大運武術男子南拳南棍中華隊許凱貴初賽暫居第1。（陳育賢攝）

世大運武術第2天賽事，男子南拳南棍全能初賽27日上午舉行，曾在仁川亞運摘得南棍銅牌及武術亞錦賽奪下南棍金牌的我國好手許凱貴果然展現實力，以9.62分取得初賽第1，領先第2名馬來西亞選手LEE Calvin Wai Leon的9.38分有0.24分之多，韓國選手LEE Yongmun以9.36暫居第3，南棍決賽將於29日舉行，許凱貴很有機會奪金。

(中時)