印度巴基斯坦邊境再爆衝突 死傷1年來最慘重

印度士兵在普爾瓦馬和軍閥發生槍戰。(美聯社)

印度在喀什米爾(Kashmir)河谷的警察營區遭到軍閥闖入，雖然印度最後射殺2名軍閥，但印度有8名警察死亡，成為印度自去年9月以來、國家安全部門營區中死傷最慘重的事件

這些軍閥周六帶著槍枝、手榴彈，闖入位於喀什米爾南部的普爾瓦馬(Pulwama)的警察營區，印度和這些軍閥立即爆發數小時的槍戰，終於奪回這個營區的控制權，但印度有8名警員因此死亡。目前印度持續搜索營區，但印度警方認為所有軍閥都已死亡。

去年9月印度和巴基斯坦邊境、控制線(Line of Control)附近的Uri鎮，發生另一起印度安全部門營區遭武裝軍閥闖入的事件，當時有18人因此死亡。

當地伊斯蘭教激進組織Jaish-e-Mohammed已承認犯下周六這起事件，該組織提倡將喀什米爾與印度分離、並且與巴基斯坦合併。印度和巴基斯坦都認為喀什米爾是其領土，但都只有部分統治權，兩國自1947年起曾為這塊土地發生過2次戰爭。

印度邊防部隊也表示，周六和巴基斯坦在邊境發生交火，殺死3名巴基斯坦騎兵。印度今年已經殺死134名軍閥，多數都是在最近這兩個月，其中79人在7月跨越控制線進入喀什米爾。

去年印度殺死的軍閥僅150人，印度指控巴基斯坦訓練這些軍閥並提供武器，還幫他們跨越控制線，但巴基斯坦一概否認。

(中時電子報)