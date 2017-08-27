印度巴基斯坦邊境再爆衝突 死傷1年來最慘重
印度在喀什米爾(Kashmir)河谷的警察營區遭到軍閥闖入，雖然印度最後射殺2名軍閥，但印度有8名警察死亡，成為印度自去年9月以來、國家安全部門營區中死傷最慘重的事件
這些軍閥周六帶著槍枝、手榴彈，闖入位於喀什米爾南部的普爾瓦馬(Pulwama)的警察營區，印度和這些軍閥立即爆發數小時的槍戰，終於奪回這個營區的控制權，但印度有8名警員因此死亡。目前印度持續搜索營區，但印度警方認為所有軍閥都已死亡。
去年9月印度和巴基斯坦邊境、控制線(Line of Control)附近的Uri鎮，發生另一起印度安全部門營區遭武裝軍閥闖入的事件，當時有18人因此死亡。
當地伊斯蘭教激進組織Jaish-e-Mohammed已承認犯下周六這起事件，該組織提倡將喀什米爾與印度分離、並且與巴基斯坦合併。印度和巴基斯坦都認為喀什米爾是其領土，但都只有部分統治權，兩國自1947年起曾為這塊土地發生過2次戰爭。
印度邊防部隊也表示，周六和巴基斯坦在邊境發生交火，殺死3名巴基斯坦騎兵。印度今年已經殺死134名軍閥，多數都是在最近這兩個月，其中79人在7月跨越控制線進入喀什米爾。
去年印度殺死的軍閥僅150人，印度指控巴基斯坦訓練這些軍閥並提供武器，還幫他們跨越控制線，但巴基斯坦一概否認。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。