交部與台鐵半年10次折衝 2860人請增案終送行政院

超過半年時間，交通部與台鐵管理局歷經10次會議、案子來來回回，交通部終於通過台鐵人事請增2860人，近日已送至行政院人事行政總處核定中。從去年12月台鐵請增2347個預算員額開始，經與交通 部不斷討論，陸續修正為2538人、3397人，最後嚴審精算後來到2860人。

交通部原就針對台鐵「薪資」與「人力」分別 成立專案小組。因政院已同意「營運獎金併專業加給」及加發「危險津貼」，薪資小組工作已告段落；人力小組則持續努力，包括台鐵數次提報增額需求，交通部也採取請增案送行政院前就要嚴審的策略，以降低日後被打回票，或被要求大規模修改的可能。

這次台鐵人士請增案有標誌性的代表意義，一方面一例一休上路，加速暴露台鐵人力不足，已走到瓶頸，的確有其急迫性需求；二方面無論是台鐵企業工會或產業工會皆不斷抗爭人力不足，給予當局壓力。

三方面，也是最重要的，這次台鐵人士請增案，經交通部介入把關，已不再像以前是用菜市場喊價的方式——當局加減給，台鐵加減拿，這次交通部則要求台鐵運務、工務、機務、電務處每請增一名人力，背後都有確切公式依據，舉例而言，電務人力又細分為號誌、電訊及電力類人力，就有3套公式。

同時，交通部也要求台鐵要釐清車輛汰舊及電子化、資訊化後，是否有增加人力之必要。另外也在研商請增案期間，就保持與行政院人事總處會報狀況。

台鐵最一開始分別提出2347人及2538人，但交通部認為應嚴加考量勞動條件，所以除了考量現行業務成長量，也計入「一例一休」，實施38制（4輪3班）的排班方式，及「採輪班制者於更換輪班時應有連續11小時的休息時間」等勞動條件。因此先是請增3397人，後來經交通部要求再審慎精算，並考量財務負擔等因素，再降至2860人。請增案送至行政院後，人事總處會進一步就合理性、財務負擔等審查。

(中時)