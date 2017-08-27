世大運》4比1擊敗法國組合 桌球混雙挺4強

陳思羽今在混雙與女雙都出賽，稍早混雙順利挺進4強，女雙也成功晉級16強。(資料照 中央社記者張新偉攝)

世大運桌球項目，今開始進行雙打賽事，中華隊混雙由陳思羽與廖振珽搭檔，8強戰對上法國組合Joe SEYFRIED與Stephanie LOEUILLETTE，中華隊輕鬆以4:1獲勝，挺進4強。

中華隊此役首局先輕鬆以11比5拿下，第2局法國組合扳回一城，不過中華隊隨即回穩，再以11比7、11比9，第5局雖然激鬥到11比10，不過中華隊趁著法國組合回球出局，以12比10拿下，以4:1獲勝，挺進4強戰，預計下午兩點將與南韓組合爭奪金牌戰機會。

陳思羽又立即與陳怡靜組成女雙以3比1擊敗加拿大組合，劉昱昕與鄭先知的女雙組合也輕鬆以3比0擊敗香港組合，雙雙挺進16強。

(中時電子報)