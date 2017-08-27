監控臺核電廠 日擬於與那國島裝放射線探測儀
據日本讀賣新聞報導，日本原子能委員會決議，為預防台灣核電廠發生事故、北韓核試爆或南韓核電廠意外，決定在離台灣最近的與那國島和離朝鮮半島最近的對馬島上，裝設放射線探測儀器，好讓日本政府和地方，能在第一時間探得最即時的數據，藉此降低損失和對九州或沖繩居民的傷害。從招標企劃書中可看出，日本要裝設的是既能探測放射線濃度，又可即時用手機等無線通訊方式對外通知的探測儀器，將在兩地各架設一座。
位於琉球八重山群島最西端，距離台灣宜蘭蘇澳港僅111公里，與那國島是距離台灣本島最近的日本行政區。在島上的電視發射中心落成以前，曾有傳聞，與那國島的居民能透過儀器接受台灣電視的訊號，而在數位化之後，島民可以同時接受臺日兩邊的電視和電台訊號。然而，由於地處偏遠，與那國島曾一度傳出想獨立的念頭，並強化與花蓮的交流互動，設置開啟花蓮直飛與那國島的包機。
事實上，繼311東日本大地震造成福島核災後，日本本土對於核電廠放射線也很敏感，目前已有300多座探測儀散布各地。與那國島的這一座，主要將監控台灣的核二廠，而架設於對馬島上的，則主要是對南韓釜山的古里核電廠和日本九州玄海核電廠進行監測，同時也肩負對北韓時不時可能出現的核試爆進行預警的功能。由此可見，繼上回受到重創後的日本，也開始對核能與放射線，加強預警和架設防護網，那同樣有核電廠的我們，也有做到嗎？
(中時電子報)
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