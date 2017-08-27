帕卡颱風外圍環流影響中部空品 民眾需自我防護
氣象博士彭啟明指出，受到帕卡颱風影響，中部地區處背風面屬於下沉氣流區、擴散條件偏差，導致空氣品質較差。台中市環保局密切注意空氣品質動態，若空氣品質持續不良達紅色警戒，將立即啟動空品不良應變作業，提醒民眾做好自我防護，減少外出或戴口罩。
環保局長白智榮表示，依歷年空品資料統計，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，台灣西半部的風場微弱，加上中央山脈阻隔，導致中西部地區產生下沈氣流，使空氣污染物累積不易擴散，加上空氣中的污染物受到陽光紫外線照射，臭氧或二次污染物所產生的PM2.5濃度有可能會急速上升，環保局密切注意空品動態，隨時啟動空氣品質不良應變準備。
環保局說，台中市空氣品質網站提供空品資訊外，氣象博士彭啟明也透過影片，詳細解說由於受颱風外圍環流影響，台中市位於外圍的下沉氣流區，導致風速微弱，因此今明兩日容易發生局部時段空氣品質不佳，更多詳細資訊可上網觀看及市府環保局網站查詢。
環保局提醒，患有呼吸道疾病或哮喘的民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質較差期間應特別注意防範，避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩。建議民眾外出時應搭乘大眾運輸工具，以減少汽機車空氣污染物排放，並請民眾隨時注意空氣品質網站數據，做好自我防護。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。