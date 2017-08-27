帕卡颱風外圍環流影響中部空品 民眾需自我防護

受到帕卡颱風外圍環流影響中部空品，台中市政府環保局提醒民眾自我防護！（陳世宗翻攝）

氣象博士彭啟明指出，受到帕卡颱風影響，中部地區處背風面屬於下沉氣流區、擴散條件偏差，導致空氣品質較差。台中市環保局密切注意空氣品質動態，若空氣品質持續不良達紅色警戒，將立即啟動空品不良應變作業，提醒民眾做好自我防護，減少外出或戴口罩。

環保局長白智榮表示，依歷年空品資料統計，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，台灣西半部的風場微弱，加上中央山脈阻隔，導致中西部地區產生下沈氣流，使空氣污染物累積不易擴散，加上空氣中的污染物受到陽光紫外線照射，臭氧或二次污染物所產生的PM2.5濃度有可能會急速上升，環保局密切注意空品動態，隨時啟動空氣品質不良應變準備。

環保局說，台中市空氣品質網站提供空品資訊外，氣象博士彭啟明也透過影片，詳細解說由於受颱風外圍環流影響，台中市位於外圍的下沉氣流區，導致風速微弱，因此今明兩日容易發生局部時段空氣品質不佳，更多詳細資訊可上網觀看及市府環保局網站查詢。

環保局提醒，患有呼吸道疾病或哮喘的民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質較差期間應特別注意防範，避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩。建議民眾外出時應搭乘大眾運輸工具，以減少汽機車空氣污染物排放，並請民眾隨時注意空氣品質網站數據，做好自我防護。

(中時)