息影女神街頭現身 鍾楚紅淡妝丸子頭曬少女肌

儘管鍾楚紅息影26年，身材依舊保養得宜。（圖／達志影像）

曾叱吒影壇的港星鍾楚紅（紅姑），演出《男與女》、《秋天的童話》等多部電影，以清新、自然不做作的迷人風采，深受影迷支持，儘管鍾楚紅息影26年，身材依舊保養得宜，現身街頭仍底擋不住濃濃星味，近期鍾楚紅化上淡妝、頂著丸子頭現身香港街頭，只見她氣色紅潤、肌膚Q嫩宛如少女。

鍾楚紅淡出演藝圈，舉手投足依舊充滿巨星風範，香港《蘋果日報》日前直擊她現身香港街頭，鍾楚紅臉頂淡妝、頭綁俏皮丸子頭，與友人在餐廳用餐，鍾楚紅與服務生互動親切、有禮，儘管紅姑帶著墨鏡，凍齡有術的她，化起淡妝依舊迷人，放風紅潤少女肌，一點也看不出是57歲的資深熟女。

鍾楚紅在影壇成績亮眼，外界都很期待她重返銀幕，日前鍾楚紅出席活動時則笑說：「已經很久沒拍戲，早就不懂得怎麼拍戲了」，不付出也不客串，鍾楚紅沒意願再展演技，生活重心轉往關心環保議題與切磋拍照技能。

(中時電子報)