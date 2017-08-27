金崙高架橋接近完工，最快下個月底通車

緊臨太平洋的金崙高架橋已經接近完工，最快下個月底可以通車。（高南區工程處提供）

緊臨太平洋的金崙高架橋已經接近完工，最快下個月底可以通車。（高南區工程處提供）

施工長達四年、南迴公路拓寬工程的金崙高架橋，最快將在下個月通底車，公路局高南區工程處長蘇文崎表示，金崙高架橋歷經遺址開挖的波折，工程仍順利完成，通車後以往容易塞車的金崙段，行車將會順暢許多。

金崙高架橋往南連接多良高架橋，總長3.25公里，全線都是4線道，路段拉直抬高，最高點約40公尺高，是南迴公路拓寬工程中針對多良、金崙等易塞車路段的改道工程，避開以往每逢連假必塞車的金崙街道，行車將更順暢。

蘇文崎指出，金崙高架橋施工期間，3、4號橋墩有挖出文化層，因此全面停工開挖文物，文物搶救期間工程處由南端先施工，今年初多良高架橋先通車，金崙高架橋也將在下個月底或10月初通車，兩高架橋將連接，整段路程改道拉直，全程4線道。

大武警分局第四組長蔡清良表示，金崙高架橋通車後，以往連假總是塞車金崙街道車流將獲得紓解，但香蘭到金崙間的道路目前仍在施工，施工期間僅有兩線道，從金崙的四線道匯入兩線車道勢必造成回堵，因此請用路民眾還是要放慢車速，並避開容易塞車的尖峰時間。

(中時)