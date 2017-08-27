金崙高架橋接近完工 最快下個月底通車
施工長達四年、南迴公路拓寬工程的金崙高架橋，最快將在下個月通底車，公路局高南區工程處長蘇文崎表示，金崙高架橋歷經遺址開挖的波折，工程仍順利完成，通車後以往容易塞車的金崙段，行車將會順暢許多。
金崙高架橋往南連接多良高架橋，總長3.25公里，全線都是4線道，路段拉直抬高，最高點約40公尺高，是南迴公路拓寬工程中針對多良、金崙等易塞車路段的改道工程，避開以往每逢連假必塞車的金崙街道，行車將更順暢。
蘇文崎指出，金崙高架橋施工期間，3、4號橋墩有挖出文化層，因此全面停工開挖文物，文物搶救期間工程處由南端先施工，今年初多良高架橋先通車，金崙高架橋也將在下個月底或10月初通車，兩高架橋將連接，整段路程改道拉直，全程4線道。
大武警分局第四組長蔡清良表示，金崙高架橋通車後，以往連假總是塞車金崙街道車流將獲得紓解，但香蘭到金崙間的道路目前仍在施工，施工期間僅有兩線道，從金崙的四線道匯入兩線車道勢必造成回堵，因此請用路民眾還是要放慢車速，並避開容易塞車的尖峰時間。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。