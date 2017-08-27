世大運》墨西哥觸身球 張皓緯頭部遭K抬出場送醫

中華隊出戰墨西哥吸引不少球迷進場力挺，內野區幾乎爆滿。（葉書宏攝）

中華隊出戰墨西哥吸引不少球迷進場力挺，內野區幾乎爆滿。（葉書宏攝）

世大運棒球今（27日）在新莊棒球場進行5到8名排名賽，由中華隊出戰墨西哥，儘管無緣三強，仍吸引不少球迷進場力挺，內野區幾乎爆滿。

雙方打完2局上兩隊未得分，下半局中華隊第9棒張皓緯打擊，被墨西哥隊先發投手艾維雷茲（AVILEZ Carlos）投出觸身球直擊頭部，張皓緯倒地，立即送醫檢查，改由林立代跑，中華隊目前2比0領先。

(中時)