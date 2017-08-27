太想紅 少年網亮槍PO「來去捷運幹大事」
台中北區一名高一少年疑似想在網路世界成名，在社群網站留言「今天來去捷運幹點大事好了」並附有槍枝照片，讓網友看到以為他想效法鄭捷警急報案，經警方查證IP鎖定，在26日深夜找到他，不但父母嚇一大跳，他才說是暑假悶久了想要紅，那只是仿真玩具槍，不知道這樣會觸法。
這名少年昨天（26日）在臉書社團「國中生集中營-國中生沒錯-不用道歉」留言「今天來去捷運幹點大事好了」並附有槍枝照片，經網友報案，刑事局透過IP鎖定移請台中市刑事警察大隊科偵隊漏夜緊急偵查，確認涉嫌人於臉書公開留言對大眾運輸交通安全造成威脅，經查臉書動態消息、打卡紀錄等相關資料，鎖定涉嫌人真實身分係居住在台中市北區之少年，遂立即於26日22時許依法通知少年及家屬配合調查釐清案情，並將涉案槍枝帶回鑑驗。
刑大科偵隊分隊長涂嘉佑指出，父母接到警方通知時相當訝異，但少年坦承是他留言，而槍枝經鑑定是相當仿真的玩具槍，並無殺傷力，少年說是暑假悶太久，會這樣留言是想要在網路世界成名，因表達不清才造成他人誤解，並非有意要做出傷天害理的事；警方也在訊後將全案依恐嚇公眾罪嫌移請台灣台中地方法院少年法庭偵辦。
當今網際網路發達，發表個人言論很是方便，警方呼籲大眾發表個人言論前需三思，切勿因一時情緒字眼引起公眾恐慌，甚至引發群起效尤造成終身遺憾。
(中時)
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