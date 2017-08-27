白家綺情人節前夕吻兩男神 螢幕乾過癮

白家綺拍火場戲。（民視提供）

白家綺拍火場戲。（民視提供）

白家綺拍火場戲。（民視提供）

王燦救白家綺。（民視提供）

白家綺與王建復吻戲。（民視提供）

白家綺在戲劇中桃花朵朵開，七夕情人節前夕閃爆觀眾眼睛。先前除了在校園喜劇《我的老師叫小賀》中跟馬俊麟有甜滋滋的互動，在民視八點檔《幸福來了》中也跟王燦有曖昧情愫，對於兩位高顏值的男生，她說跟兩位的互動都是很真誠，只是在《幸福來了》中比較被動，所以嚐到被追求的感受，反觀《叫小賀》中，就連劇中的求婚橋段也是自己要求的，讓從不主動告白的她直呼害羞，但她近期都是冒粉紅泡泡的戲，讓粉絲感到很幸福，也不在乎配對的是不是之前螢幕男友王建復。

最近她在八點檔《幸福來了》中跟上悲慘女王瞳的腳步，過著水深火熱的困境。原來先前王瞳一下落水一下撲街，還慘到被火烤，這次白家綺也不妨多讓除了滾山坡以外，這次要面臨劇中醫院失火的囧境，讓她大嘆自己也是跟著「土裡來火裡去」一樣，危機重重阿。

白家綺說，到每次拍到危險場面的時候，她都不敢讓家人知道，每次都是等播出家人看到問她的時候，她才輕輕帶過，只為了不想讓家人擔心。之前拍攝嫁妝滾山坡的戲，導致尾椎受傷的她，現在拍攝驚悚場面的時候，劇組除了安全措施以外，她自己也找到許多方法來避免受傷，也練就一身好功夫。

例如一場滾山坡的場面，劇組有安排吊鋼絲以防摔落，但她也抓好怎麼落地怎麼用力才不會受傷，只是回家後她發現自己的胯下都磨破皮，讓她覺得害羞難以啟齒，只敢默默躲起來擦藥，但她說最難的部份是自己在驚險場面還要保持美美的模樣，比吊鋼絲還難。

(中時)