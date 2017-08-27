跆拳小將遠征福建 勇奪14金為國爭光
世大運我國選手表現出色，日前汐止震武道館18名跆拳道選手本月初代表新北赴大陸福建參加國際跆拳道邀請賽，共斬獲14金7銀13銅優異成績，市議員廖正良親自為選手授獎，並期許小國手們長大繼續為國爭光。
汐止震武道館表示，由大陸所舉辦的2017年國際跆拳道公開賽，5日至7日在福建泉州市舉行，共來自12個國家、150支隊伍、3千名選手同場競技，中華台北選手能夠在上千人的大比賽中獲獎實屬不容易。
據瞭解獲獎跆拳道選手全都是汐止子弟，其中就讀北港國小六年級的周郁涵獨得4面金牌，更獲得個人最佳美技獎，為團隊奪牌最多選手；另外，今年甫從秀峰高中畢業的邱昱芳也奪得青少年組女子金牌，表現優異。
汐止跆拳道代表隊教練鄒驊紘表示，這次代表大陸選手全都是由各省選拔出的冠軍，實力堅強，競技難度高，包括周郁涵在內的不少小選手在本屆比賽都對上大陸選手，上演強強相碰戲碼，最後靠技巧和毅力戰勝強敵，給予他們極大鼓舞，也顯示台灣跆拳道運動具備與國際對抗實力。
鄒驊紘說，小選手們剛遠征歸國，下周將參加亞運跆拳道項目選拔賽，及之後的青奧選拔賽，期許這次大陸邀請賽能給他們建立自信，未來國際賽繼續為國爭光。
(中時)
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