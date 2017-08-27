好會跑！消防員詹家豪世界警消大賽披金戴銀

詹家豪在世界警消大賽田徑400公尺接力項目，與美國阿拉帕霍縣、德國薩克森安哈爾特、美國芝加哥的警察組成跨國聯軍，打敗各國好手勇奪金牌，頒獎時詹家豪也與各國手好一樣，披上國旗歡慶榮耀時刻。（馮惠宜翻攝）

世界警消大賽中，詹家豪在個人項目的100公尺短跑項目以11秒39的好成績，為台灣奪下一面銀牌。（馮惠宜翻攝）

台灣健兒除了在世大運發光發熱，32歲的台中市政府消防局車籠埔分隊隊員詹家豪在日前落幕的世界警消大賽中，從來自世界70餘個國家、超過萬名警察、消防及執法人員中脫穎而出，在400公尺接力、100公尺短跑奪下一金一銀的好成績，讓台灣國旗揚威美國加州。

第17屆世界警政消防運動會於8月7日至16日在美國洛杉磯舉行，市府消防局車籠埔分隊隊員詹家豪在田徑400公尺接力項目，與美國阿拉帕霍縣、德國薩克森安哈爾特、美國芝加哥的警察組成跨國聯軍，打敗各國好手勇奪金牌，頒獎時詹家豪也與各國手好一樣，披上國旗歡慶榮耀時刻。

接著在個人項目的100公尺短跑項目，詹嘉豪再度以11秒39的好成績，為台灣奪下一面銀牌，成績十分耀眼。

市府消防局指出，詹家豪住台中市豐原區，在求學時期就已經是田徑好手，對消防工作懷抱熱忱考上消防特考，服務消防工作已有6年多時間，因愛好田徑運動，平時仍經常利用勤餘時間自我要求。在得知獲選為消防代表隊選手後，便更加嚴格的訓練自己。

擁有一雙快腿的詹家豪，平時救災救護就不落人後，經常一個不注意就衝到最前面，將同仁全部甩得遠遠，因此常有同仁打趣的說：「消防工作講求團隊，就算跑得再快還是要等隊友！」而這次在美國比賽披金戴銀，同事與家人直呼家豪是「台中消防之光」，出國比賽為台灣爭光。

(中時)