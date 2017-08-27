遇薩德寒流 韓地方機場秋節旺季不旺
南韓航空業迎來中秋旺季行情，仁川機場十月初出國票價已超旺季水平，但受「薩德」影響，地方機場的國際航線仍少人問津。9月29日清州直飛杭州的大韓航空往返機票最低價為34.83萬韓元（約合新台幣10000元），明顯低於月初的淡季價格。
韓聯社報導，中國旅客占清州機場國際旅客比重曾高達90%，但中國政府從今年3月中旬開始禁止本土旅行社銷售南韓遊產品後，瀋陽、上海、大連、哈爾濱、寧波等定期航線紛紛停飛，開通不定期航線的申請也頻遭中國民航局拒絕，執飛中國的航班由1月的198班次減至7月的50班次。清州機場7月接待國際旅客1.3萬多人次，不到去年同期的五分之一。
目前清州機場定期國際航線僅有4條，另有韓亞航空執飛北京、易斯達航空和中國南方航空飛延吉的航線。除朝鮮族因工作需要搭乘的延吉航線外，中秋黃金假期的國際機票預售率都較低。
南韓忠清北道官員表示，韓朝關係惡化及中國經濟反制持續，令下半年「薩德」寒流退潮的期望落空，航空旅遊業轉而發展大阪、峴港、台北等不定期航線。唯一值得安慰的是清州機場國內航線前7個月接待旅客140萬人次以上，比去年同期增加16%，中秋期間清州飛濟州的航班預售一空。
(旺報)
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