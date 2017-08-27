保糧食安全 台灣計畫獲列APEC「芹苴宣言」
前日在越南芹苴舉行的APEC「因應氣候變遷糧食安全及永續農業高階政策對話」會議， 邀集APEC各經濟體的糧食安全部長代表，研商亞太地區糧食安全合作策略，並於會中通過「芹苴宣言」。農委表示，台灣推動APEC降低糧食損失多年期計畫成果受到各國肯定，獲列為「芹苴宣言」五大主軸之一，盼給亞太地區人民、農民、社會有更美好的未來。
農委會表示，2017年度APEC主題為「創造新動能，育成共同未來」，主辦國越南將「強化糧食安全及永續農業以因應氣候變遷｣列為四大優先領域之一，鑒於糧食安全為國際社會迫切重要議題， 越南於8月25日在芹苴召開「APEC因應氣候變遷糧食安全及永續農業高階政策對話」部長級會議，針對「環境變遷下的糧食安全」、「創新科技研究與應用」及「公私部門夥伴關係促進永續農業投資」等三項議題進行討論。
而「芹苴宣言」宣言揭示，「糧食安全及氣候變遷之關係」、「永續自然資源管理」、「永續城鄉發展」、「農業及區域糧食市場貿易暨投資便捷化」及「管理糧食損失與浪費」等5大策略主軸，並通過「APEC因應氣候變遷糧食安全多年期行動計畫」暨「城鄉發展促進糧食安全與品質成長行動計畫」等2項文件，呼籲會員共同落實APEC糧食安全相關行動計畫。
農委會表示，因應氣候變遷的挑戰，台灣自2013年起推動APEC「強化公私部門夥伴關係降低供應鏈之糧食損失」多年期計畫，該計畫業已舉辦8項區域國際能力建構研討會暨專家會議、建置亞太糧損評估方法及降低糧損工具箱網站，有效提升APEC會員公私部門對於糧食損失及浪費的認識，並樹立公私部門間及經濟體間的合作典範，更對區域糧食安全做出具體貢獻，並獲列入「芹苴宣言」。
(中時)
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