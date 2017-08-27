世大運》桌球女雙挺進16強

中華隊女雙團體挺進挺進16強。（葉書宏攝）

世大運桌球項目持續在新莊體育館登場，中華隊廖振珽、陳思羽先取得混雙4強門票後；陳思羽立即與陳怡靜挑戰加拿大女雙組合，以3比1擊敗對手，另外，劉昱昕與鄭先知的女雙組合以3比0擊敗香港，雙雙挺進16強。

陳思羽立即與陳怡靜對上加拿大選手LIAW Michelle Xin-Ro、LUO Anqi，以11比4、11比5、10比12、11比2，以3比1取得勝利。

另外，劉昱昕與鄭先知以11比8、11比6、11比6輕鬆拿下勝利，2組女雙團體挺進16強。

(中時)