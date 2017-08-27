吸毒釀禍？男夜闖印刷廠縱火當場遭逮

新北市林口一間印刷廠，昨晚8時許，一名24歲的鄭姓男子，突然開車闖入工廠並持汽油瓶企圖縱火，員工發現後上前阻止，男子卻趁機逃逸，孰料，五分鐘後又開車折回，最後被員工們團團包圍並報警，警方到場後鄭男仍情緒激動，最後員警噴辣椒水才將他壓致逮捕送醫，院方初步檢查男子體內有毒品反應，不排除是吸毒後神致不清導致。

吸毒釀禍？男夜闖印刷廠縱火當場遭逮

警方調查，有詐欺前科的鄭男與廠方人員互不認識，卻突然開車直闖印刷廠；起初先是潑灑汽油燃燒紙箱企圖縱火，廠房人員發現後男子趁機落跑，五分鐘後又再度返回，機警的員工開推開機阻擋，鄭男遭堵下車不斷大聲咆哮，直到警方趕抵現場以辣椒水才將他壓制。

吸毒釀禍？男夜闖印刷廠縱火當場遭逮

送醫檢查發現男子體內有毒品反應，面對詢問胡言亂語，警方懷疑應該是吸毒後失控縱火，詳細案情仍待男子恢復神情後，才能釐清。

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(中天)