醮髒話還翻桌 警大外割壓制囂張女

女子偷香菸又翻桌嗆警察，遭過肩摔壓制在地。高雄一名女子日前在咖啡店，未經鄰桌客人同意，擅自拿走香菸，警方獲報到場，未料女子不但不願配合盤查，甚至嗆警方「靠北」。警方也不是省油的燈，見到女子翻桌，立即用「大外割」將她制伏在地。

高雄一名37歲王姓女子，擅自拿取別人的香菸抽，進而引發紛爭。警方獲報到現場，女子情緒激動，不斷出言辱罵甚至失控翻桌。警方見狀給女子一個「大外割」，將他壓制上銬，最後依妨害公務送辦。

醮髒話還翻桌 警大外割壓制囂張女

而給女子「大外割」的員警來頭可不小，他可是警界的網紅，人稱「海笑法師」的陳文彬。面對挑戰公權力的女子，他用「大外割」反制，網友都笑稱「是在渡化她」。

(中天)