戰狼2票房貢獻 上海排名第一

大陸電影《戰狼2》截至8月23日累積的綜合票房達到了52.37億（人民幣，下同），是中國電影史上第一部票房達到50億+級別的電影。從各城市回報的數據中，上海的貢獻排名第一，前9名的票房都超過一億元以上。

放眼全球市場，《戰狼2》所取得的票房成績折算成美元已經超過7億，是進入全球票房前100的唯一一部非英語電影，也是僅次於《星戰大戰：原力覺醒》（9.36億美元）的全球影史上單片單地區的票房亞軍。1.4億的觀影人次也是創紀錄的水平，這相當於2016年全年大陸電影市場觀影總人次的十分之一，2007年全年觀影人次的總和。

以《戰狼2》在貓眼APP上的購票用戶統計，從年齡分布上看，「90後」（指1990年後出生）群體成為主力軍。《戰狼2》同樣吸引了大量「00後」觀眾，這一群體在貓眼購票用戶中的占比高達11%。如果用該比例推算至全國觀眾，將有超過1400萬人次的青少年為看此片走進了電影院。從《戰狼2》的數據上看，女性觀眾超過半數（52%）。

10大票倉城市中，過去像南京、西安這樣的票房重鎮都 沒有上榜。而東莞和蘇州這樣在地理層面上相對較小的城市，反而產出了更高的票房。 依各地回報截至8月13日的票房（45億元人民幣）中，上海以2.539億居第一，北京2.445億排名第二，深圳2.014億第三；4至10名的城市依次為：廣州、成都、重慶、蘇州、杭州、武漢及東莞。除東莞未達億元之外，前9大城市的票房都超過一億元，但東莞在過去電影票房中從未進到前10名之列，此次擠進第10名頗有異軍突起之勢。

(旺報)